Porte aperte d'autunno - anello piccole dolomiti

Il "Porte Aperte d'autunno" rappresenta un'occasione unica per conoscere alcune delle splendide realtà che ruotano intorno all'Anello Piccole Dolomiti. Dal vino biologico di Masari ai cavalli de Le Piccole Dolomiti Centro Equestre di Brogliano, dagli asini di Ciuchinando a Valdagno agli animali della fattoria didattica Al Ranch di Valdagno, dall'Azienda agricola La Primula al Caseificio di Nogarole Vicentino per visite guidate e degustazioni di formaggio Monte Faldo De.Co., gnocchi e succo di mele. Non mancate!