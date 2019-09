Porte aperte a Villa Vescova: scopri le sue bellezze

Villa Vescova – ex Villa Veronese, a Brendola (VI) è il fulcro di un progetto, di cui capofila è Associazione Diakonia Onlus che intende valorizzare questo bene artistico e culturale e metterlo a disposizione della cittadinanza attraverso molteplici iniziative.

Il 28 e il 29 Settembre, Villa Vescova apre i suoi cancelli. Per tale occasione sono organizzati una serie di micro eventi che possono incentivare il dialogo tra gli abitanti del posto, le realtà locali, e chi vivrà e gestirà la Villa. Due giorni tra gli spazi splendidi della Vescova, le sue stanze, ascoltando della musica all’ombra dei suoi alberi secolari.

PROGRAMMA



SABATO 28 Settembre 2019



dalle 11:00 alle 12:30 CONOSCI I “VILLANI”

tour della Villa, nel quale tutti noi facenti parte del progetto ci presenteremo e vi racconteremo meglio gli obiettivi, i partner, gli scopi, le finalità di Coltivare la Speranza.

Un evento perfetto per le associazioni locali, le attività sociali e culturali, tutti i curiosi e chi già attivamente agisce sul territorio.

intervento teatrale a cura di TOP Teatri Off Padova

prenota il tuo tour gratuitamente su eventbrite qui:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-conosci-i-villani-tour-della-villa-cancelli-aperti-a-villa-vescova-72093829585

dalle 12:30 alle 15:00 VIVI LA VILLA

ascoltando della bellissima musica live di LITE ORCHESTRA (Jazz-Impro) potrete inoltre partecipare al buffet conviviale messo a disposizione per questa speciale occasione.

Sono graditi dolci, vino e bibite che vorrete condividere a tavola!

prenotati gratuitamente su eventbrite qui:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vivi-la-villa-cancelli-aperti-a-villa-vescova-72097314007

dalle 15:00 alle 18:00 GIOCHI e MERENDA IN VILLA

// briscola // calcio balilla // ping pong // caccia al tesoro e sorprese per i più piccoli //

prenotati gratuitamente su eventbrite qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giochi-e-merenda-in-villa-cancelli-aperti-a-villa-vescova-72363764969

dalle 18:00 alle 19:30 TRAMONTO SUI BERICI

nell’ora più bella e rilassante della giornata piccolo ristoro condiviso offerto nella splendida cornice della terrazza di Villa Vescova. // prenotati gratuitamente su eventbrite qui:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tramonto-sui-berici-cancelli-aperti-a-villa-vescova-72253079907

DOMENICA 29 Settembre 2019

dalle 10:00 alle 12:00 Ah, che bellu ccafè!

per la giornata in onore di San Michele cancelli aperti.

Villa Vescova è uno spazio di inclusione sociale per persone in misura alternativa al carcere o ex detenute, un luogo di cultura dove promuovere l’arte in tutte le sue forme, un centro di educazione e formazione alla legalità e un sito di produzione orticola volto alla promozione della salute attraverso l’educazione alimentare e prodotti stagionali a km 0.

A fine settembre questo progetto diventa realtà, traducendo in azioni concrete quanto anche il logo di Villa Vescova evoca: Coltivare la Speranza. La Villa sarà il fulcro di un progetto di integrazione sociale e accettazione, uno strumento che permetterà alla collettività di vivere appieno un bene culturale e realizzerà azioni sociali importanti.

Villa Vescova – ex Villa Veronese, Via Ferruccio Marzari, 2 - Brendola

Per info: 0444 127 0209