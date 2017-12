Porta Manazzo - Sguardo Oltre il Confine: ciaspolata storica

Domenica 17 dicembre alle 8.45 Guide Altopiano organizza l'escursione "Porta Manazzo: Sguardo Oltre il Confine" nei luoghi della Grande Guerra a Cima Larici, nota tra le più incantevoli dell’Altopiano, la presenza di numerose malghe, la visione di un panorama a 360 gradi che puo’ spaziare dalle Alpi Svizzere alla Laguna di Venezia.

ITINERARIO. Il percorso si snoda tra pascoli ricchi di fiori ed erbe del clima alpino, per proseguire poi in mezzo a boschi di abeti e di larici. Dal crinale si puo’ osservare facilmente come l’erosione del ghiaccio prima e dell’acqua poi, abbia scavato la Valsugana, la Valdassa e modellato le montagne vicine. Tra gli aspetti piu’ controversi si potranno notare le infrastrutture vecchie e nuove per il turismo invernale: turismo tanto necessario per la vita in montagna, quanto invadente e devastante quando non viene pianificato per essere compatibile con l‘ambiente circostante.

PROGRAMMA DELLA CIASPOLATA: Partenza prevista per le ore 8.45 dal Bar alla Stazione vicino l'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago; Durata dell'escursione: mezza giornata. Difficoltà: Facile.

COSTO: Pranzo: Rifugio Larici (non obbligatorio) 20-25 euro

Guida: Anna Sella e Alessandro Chiodin A. Guida Alpina del Veneto

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO: Ciaspole se necessarie, Scarponcini da montagna, No moon boot, pantaloni invernali, pile, giacca a vento, berretto, guanti e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto.

ACCESSORI CONSIGLIATI: Occhiali da sole, crema solare, the caldo e cioccolata. Spostamento con mezzo proprio

