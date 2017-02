"Porchetta Day": prezzi speciali al "Fare Cibo" di Altavilla Vicentina

Mercoledi 8 febbraio a partire dalle 18.30 il locale "Fare Cibo" di Altavilla Vicentina in via Lago Maggiore 75 presenta l'evento culinario "Porchetta Day" dall'aperitivo fino a sera con "panini doc" di porchetta di Ariccia e di Norcia, conditi da salse speciali con maionese home made e infornata di verdure. In abbinamento con il panino una birra o un vino naturale allo speciale prezzo di 8 euro. In console dj set by Fona per una situazione musicale anni '70-'80. Ogni secondo mercoledì del mese si ripete la "Festa con un Panino Speciale". Il nuovo bistrot "Fare Cibo", aperto il 1 gennaio 2016, propone in alternativa: pizze, tacos, burritos con mais marano e biancoperla, kebab con pane ciabatta-arabo croccante fatto in casa, panini, fritture con impanature della "Tenuta l’Armonia" a base di carne e pesce fresco senza dimenticare le proposte per i vegani e i vegetariani. Il tutto è sempre accompagnato da una selezione di 200 etichette di vino e 10 etichette di birra, tra cui marche tedesche, scozzesi, inglesi e birre acide a fermentazione spontanea. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.573355.

