POP di Baricco al Teatro Olimpico: visita e spettacolo gratuiti

Da venerdì 19 giugno torna l'esperienza POP al Teatro Olimpico in modalità ridotta. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 sarà possibile visitare il teatro gratuitamente e assistere allo spettacolo di "Son et Lumière", parte integrante del progetto Palladio Olimpico Project ideato da Alessandro Baricco e realizzato dalla Scuola Holden. Lo spettacolo durerà una decina di minuti.

POP nasce dal desiderio del Comune di Vicenza di rendere memorabile e assolutamente innovativa la visita dell’Olimpico di Vicenza, il primo teatro coperto del mondo con l’unica scenografia rinascimentale conservata, nonché ultima opera di Andrea Palladio. POP è anche il prototipo di un modello narrativo, ideato da Alessandro Baricco e prodotto dalla Scuola Holden, che mira alla valorizzazione di spazi storici straordinari; è un racconto che permetterà al pubblico di avvicinarsi a un luogo vivendo un’esperienza, attraverso la messa in scena non di un’opera, ma del luogo stesso. Nell’allestimento realizzato per la visita dell’Olimpico tutti gli spazi del Teatro vengono coinvolti nella narrazione, diventando prologo ed epilogo dello spettacolo che prende vita nella Sala. I visitatori faranno dunque un percorso, andando alla scoperta di storie, voci, video e immagini, tutti piccoli pezzi di un quadro più grande che si compone man mano, fino a svelare il finale spettacolare.

"Poco per volta stiamo confermando tutte le opportunità culturali offerte ai visitatori - spiega l'assessore alla cultura Simona Siotto -. Prima con la riapertura dei musei e della Basilica palladiana, ad ingresso gratuito. Ora riproponiamo l'esperienza Pop, sempre gratuita da qui a fine mese. Per garantire la sicurezza in questa fase post emergenza siamo costretti a ridurre il percorso previsto per Pop ma le repliche giornaliere saranno più numerose quindi sarà possibile offrire l'opportunità ad un maggior numero di visitatori di ammirare il Teatro Olimpico con una veste inedita"

Per partecipare è necessario recarsi all'ingresso del Teatro Olimpico. L'accesso al monumento è gratuito fino al 30 giugno, così come la partecipazione a POP.

Come previsto dalle linee guida per il contenimento del Coronavirus, l'accesso sarà contingentato fino ad un massimo 50 persone.

Ingresso con l'obbligo di indossare la mascherina e di utilizzare il gel. Dovrà essere rispettato il distanziamento di un metro. Sarà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l'accesso.

Fino al 30 giugno il Teatro Olimpico sarà aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 18 (ingresso gratuito).