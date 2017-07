"Pony Trekking" per bambini e famiglie nell'Altopiano di Asiago

Tutti i giorni dal 16 luglio al 26 agosto il "Pegaso Pony Club SSD" in collaborazione con il comune di Roana propone per l'estate 2017 la "Pony Trekking" all'Acropark Laghetto di Roana con passeggiate guidate della durata di 1 ora nell'Altopiano di Asiago per l'avvicinamento allo sport equestre, rivolto ai bambini dai 4 ai 16 anni. Si imparerà ad andare a cavallo, giocando e vivendo un’esperienza di turismo equestre a misura di piccolo cavaliere.

SCUOLA PONY. Previste inoltre altre attività nella "Scuola Pony", come il "Giro Pony" (per il battesimo della sella), il "Gioco Pony" (imparare a stare in sella) e il "Pony Lab" (laboratori teorici-pratici di conoscenza dei pony) con l'assistenza di personale qualificato. Il pony sarà un compagno di viaggio e di avventura per vivere le passeggiate in montagna con i genitori. Tutta la famiglia potrà accompagnare i propri figli per conoscere da vicino il patrimonio boschivo dell’Altopiano di Asiago e i funghi tipici della zona attraverso i sentieri e vie tracciate dalla Grande Guerra alla ricerca di tracce di elfi e fate, che abitano il bosco e le leggende dell’Altopiano.

COSTO: 30 euro per un pony - 50 euro per due pony.

ORARI AREA PONY. E' aperta 7 giorni su 7 con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 al mattino / dalle 15.00 alle 18.00 al pomeriggio

INFORMAZIONI: Comune di Roana - Pegaso Pony Club SSD 392.4666666.

ELENCO ESCURSIONI