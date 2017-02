"Ponte nel Cielo e Scalate in Hindukush" al "Busnelli" di Dueville

Martedì 21 febbraio alle 20.30 si terrà l'incontro "Ponte nel Cielo e Scalate in Hindukush" per illustrare l'opera di costruzione del "Bue Sky Bridge in Hindukush" nel 2015 insieme all'alpinista Tarcisio Bellò a Dueville presso il Teatro Cinema Busnelli in via Dante Alighieri 30 nell'ambito del primo appuntamento delle serate informative sul ponte della solidarietà in Pakistan. Verrà presentato anche l'avvio dei lavori del "Climbing Center Cristina Castagna", che inizieranno nel prossimo giugno, da dedicare alla memoria di Cristina, caduta dal Broad Peak nel luglio 2009. La sua realizzazione darà impulso al flusso turistico interno ma anche internazionale. Verrà descritto il progetto umanitario con la realizzazione del "Blue Sky Brigde", chiamato cosi perche' si trova all'entrata delle bellissime montagne dell'area nella catena dell'Hindukush in Pakistan a Ghotolti nella valle di Ishkoman. Il ponte e' un simbolo di unione tra due differenti culture, socialita' e paesi nel nome dell'amicizia tra Italia e Pakistan e nel rispetto della pace e dei diritti umani. Gruppo di lavoro della spedizione "Blue Sky Bridge Hindukush 2015": Manuel Ceccato, Stefano Mattiello, Gianmario Cignacco, Mirco Forte, Giuseppe Bosio, Bruno Vajente, Tarcisio Bellò. Le altre opere realizzate in precedenza sono state il rifugio al Lago Atar, il dispensario di medicine e l'acquedotto di acqua potabile a favore di un villaggio pakistano di Ghotolti. Sono invitati tutti gli amici del "Centro Alpinistico Cristina Castagna", "Vajo Che Passione", del gruppo "ESU" e tutti gli appassionati di trekking/alpinismo per conoscere le motivazioni e il programma di queste iniziative. Ingresso gratuito.

