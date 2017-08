"Ponte di Ferragosto 2017": tutti gli eventi nel centro storico di Vicenza

TOP 5 EVENTI FERRAGOSTO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

"Ferragosto all’insegna della cultura" è la proposta del comune di Vicenza che in occasione dell’arrivo della festività dell’Assunta, che cade nel cuore dell’estate, garantisce l’apertura di tutti i Musei Civici e della Basilica Palladiana non solo martedì 15 agosto ma anche lunedì 14, solitamente giorno di chiusura. Non mancheranno inoltre gli eventi, con spettacoli teatrali per grandi e bambini, passeggiate culturali, musica e arte inseriti nel cartellone "L'Estate a Vicenza 2017" oltre alle sagre e alle feste nei quartieri. I musei civici e quelli appartenenti al circuito museale cittadino propongono anche mostre temporanee per tutti i gusti.

MUSEI E MONUMENTI APERTI A VICENZA:

PALAZZO CHIERICATI. Aperto dalle 10 alle 18 (ultima entrata 17.30), si potrà ammirare la collezione permanente allestita nel palazzo cinquescentesco e nell’ala novecentesca rinnovata. Inoltre da pochi giorni è aperta nei sotterranei del "Chiericati Underground" la mostra fotografica “FuoriCentro” che propone (fino al 24 settembre) immagini realizzate da Rocco Rorandelli del collettivo TerraProject, da Lavinia Parlamenti, da Andrea e Magda nell’ambito del primo progetto di studio fotografico dedicato all’analisi dell’area urbana industriale di Vicenza Ovest. La mostra, con oltre 50 immagini in 6 sale, è ideata e realizzata dal Centro di cultura fotografica di Vicenza, associazione culturale, in collaborazione con Unione Collector, luogo e progetto di produzione culturale di Tipografia Unione, e con il sostegno e la collaborazione dell’assessorato alla crescita del comune di Vicenza. La mostra è aperta ad ingresso gratuito il sabato e la domenica, il 15 agosto e l'8 settembre; ingresso a pagamento dal martedì al venerdì e lunedì 14 agosto (intero 7 euro, ridotto 5 euro). Visite guidate gratuite sono proposte tutte le domeniche di agosto dalle 10.30 alle 16.30.

LE SUITE DI BACH PER VIOLONCELLO A PALAzZO CHIERICATI. I visitatori avranno anche l’opportunità di assistere a concerti pomeridiani. Nella sala di San Bartolomeo alle 16.30, dal martedì alla domenica (fino al 27 agosto, non è previsto il concerto lunedì 14 agosto), sarà eseguita a rotazione una delle sei suite per violoncello di Johann Sebastian Bach. Per assistere ai concerti, che avranno una durata variabile dai 20 ai 40 minuti, eseguiti dal violoncellista Giovanni Genovese in collaborazione con l'Officina dei Talenti, sarà sufficiente acquistare una sola volta un biglietto di ingresso, tra le varie tipologie che consentono di accedere a Palazzo Chiericati. Il ticket dovrà essere esibito per assistere gratuitamente a tutti i successivi appuntamenti fino al 27 agosto.

BASILICA PALLADIANA. Si potrà salire fino alla terrazza panoramica per godere della suggestiva vista alla città, con l’opportunità di sorseggiare una fresca bevanda. Non saranno, invece, visitabili (fino al 25 settembre) il salone e una parte del loggiato al primo piano poiché è in fase di allestimento la mostra "Van Gogh tra il grano e il cielo". Pertanto il biglietto sarà ridotto ad 1 euro per i residenti di Vicenza e provincia (anziché 2 euro) e a 2 euro per i residenti fuori provincia (anziché 4 euro). Apertura serale della Basilica Palladiana fino al 25 settembre. Il monumento è aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24 (il bar in terrazza solo dalle 17 alle 24), il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte (il bar solo dalle 17 all'1 di notte); monumento e bar saranno aperti sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24. La Basilica (bar e monumento) è aperta anche lunedì 14, martedì 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24.

AREA ARCHEOLOGICA DI CORTE DEI BISSARI. Fino al 15 agosto in Basilica è inoltre possibile visitare l’Area Archeologica di Corte dei Bissari, inaugurata solo qualche settimana fa, usufruendo di visite guidate condotte da archeologi, per un minimo di 10 e un massimo di 25 persone, su prenotazione il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 (ultima visita alle 11.30), sabato e domenica dalle 10 alle 12 (ultima visita alle 11.30) e dalle 17 alle 20 (ultima visita alle 19.30). La durata del tour alla scoperta dei patrimonio archeologico rinvenuto sotto al monumento palladiano è di circa 30 minuti. Cost: 2 euro per gli adulti e 1 euro per i minori di 18 anni; accesso gratuito per gli accompagnatori di gruppi. Per prenotare le visite contattare Ardea (Associazione per la didattica museale): 347.3938172 -ardeaarcheo@gmail.com - athena_el@yahoo.it.

TEATRO OLIMPICO. Sarà regolarmente aperto dalle 10 alle 18 (ultima entrata 17.30).

CHIESA DI SANTA CORONA. Sarà aperta dalle 10 alle 18 (ultima entrata alle 17.30). Le visite saranno sospese durante le funzioni religiose.

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO. Aperto dalle 10 alle 14 (ultima entrata 13.30), insieme alla collezione permanente si può ancora vistare la mostra "Legumi&Legami tra natura, archeologia e storia" (fino al 24 settembre), dedicata alla conoscenza dei numerosi legumi destinati all'alimentazione umana, con le loro virtuose proprietà e la loro storia che vede le varietà locali venire affiancate, dal XVI secolo, da quelle provenienti dalle Americhe. Inoltre sarà possibile osservare due interessanti novità inserite nell'orto romano del museo. Si tratta di due insect hotel e di una bat box. Le prime sono casette in cui gli insetti possano rifugiarsi e riprodursi. Si tratta di un esempio di iniziativa a sostegno della biodiversità messa in crisi dall'utilizzo di pesticidi. La bat box, invece, è un rifugio in cui i pipistrelli troveranno un luogo sicuro per dormire durante il giorno e riprodursi. I chirotteri, nella cui dieta sono comprese le zanzare, sono uno strumento ecocompatibile di lotta biologica e di controllo della proliferazione di questi insetti estivi.

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA. Aperto dalle 10 alle 14 (ultima entrata 13.30) con ingresso sempre gratuito.

GALLERIE D'ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI E PALLADIO MUSEUM. Tra gli altri musei del circuito compresi nel biglietto unico rimarranno aperti a Ferragosto le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari (ore 10-18, ultima entrata 17.30) (http://www.gallerieditalia.com/it/vicenza/) e il Palladio Museum (ore 10-18, ultima entrata 17.30 https://www.palladiomuseum.org/).

CHIUSO IL MUSEO DIOCESANO. Il Museo Diocesano sarà chiuso, invece, per tutta la settimana di Ferragosto, dal 14 al 20 agosto.

INFORMAZIONI: www.museicivicivicenza.it - l’Ufficio IAT di piazza Matteotti sarà a disposizione sia il 14 sia il 15 agosto dalle 10 alle 18.

GLI EVENTI IN CITTA':

OPENIGHTS: MUSIC DRINK & ART SOTTO LE STELLE. Venerdì 11 agosto nel cortile di palazzo Leoni Montanari è in programma OpeNights – music, drink & art sotto le stelle: alle 20.45 assaggi d’arte “La caduta degli angeli ribelli”, lotta tra bene e male nella fantasia infuocata di Agostino Fasolato, lettura creativa di una scultura; seguirà alle 21.15 il concerto Jesus Christ superstar con Valerio Scrignoli voce, chitarra e elettronica. Ingresso assaggi d’arte e concerto 10 euro (compreso un drink); solo concerto 5 euro (compreso un drink). Informazioni: www.gallerieditalia.com, www.quartettovicenza.org. L’evento è organizzato da Le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari e Società del Quartetto.

PIOVENE ON THE ROAD. Proseguono gli appuntamenti con Itinerari Letterari. Venerdì 11 agosto alle 21 si potrà partecipare a “Invito al Viaggio: Piovene on the Road” con Giulia Basso e Stefania Carlesso, a cura dell’associazione culturale Itinerari Letterari. Partenza dall’Oasi del lettore a Campo Marzo (lato viale Roma); in caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 18 agosto. Ingresso a contributo libero. Informazioni: itinerariletterari.wordpress.com

NEL GIARDINO DEL GIGANTE EGOISTA. Appuntamento teatrale per i più piccoli domenica 13 agosto al Giardino Salvi con la rassegna "Il Giardino di Alice" che proporrà alle 18 “Nel giardino del gigante egoista”. A cura di Ensamble Vicenza teatro con Irma Sinico e Stefania Pimazzoni. Ingresso 3 euro. Informazioni: www.ensemblevicenza.com

TEMPESTE D'AMOR PERDUTE. Nella giornata di festa del 15 agosto alle 21.15 nel Chiostro di San Pietro (stradella San Pietro 1) andrà in scena lo spettacolo “Tempeste d’amor perdute” con la Compagnia Pantakin - Teatro della Gran Guardia. Organizzato da Stivalaccio Teatro, nell’ambito di “Be popular”, Festival del teatro popolare. Ingresso 12 euro, ridotto under 30 10 euro. Informazioni: www.stivalaccioteatro.it

MERCATO SETTIMANELE. Martedì 15 agosto, giornata di festa, in centro storico si terrà, come di consueto, il mercato settimanale.

SAGRE E FESTE NEI QUARTIERI:

SAGRA DELL'ASSUNTA AD ANCONETTA. Dall'11 al 16 agosto si svolgerà la "Sagra dell'Assunta 2017" ad Anconetta di Vicenza nei pressi della Parrocchia di Anconetta, dove verrà celebrata la Santa Messa domenica 13 agosto e martedì 15 agosto alle 8 e alle 10.30: l'ultima messa sarà seguita dalla tradizionale processione con la Madonna. Programma di Ferragosto: 19.30 apertura stand gastronomico; ore 20 esibizione del corpo di danza "ASD Danzainsieme", ore 21 serata di bllo liscio con l'orchestra "Giancarlo e I Santamonica Band".

SAGRA DELL'ASSUNTA A CASALE. Dall'11 al 15 agosto si svolgerà la 47° Sagra dell'Assunta a Casale di Vicenza con musica, pesca di beneficenza, spettacoli e degistazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera. Specialità culinarie: stinco di maiale con patatine fritte (venerdì); spezzatino di musso (venerdì e sabato); trippe (domenica e lunedì); vitello tonnato (lunedì); insalata di pollo (martedì); dolci e frittelle ogni giorno. Programma: show di "Danza Vicenza (venerdì); "Liveplay" - Coldplay Tribute Band (sabato); "Jovanotte" - Jovanotti Tribute Band (lunedì); CB Band (lunedì); "Jackson One" - Michael Jackson Tribute Band (martedì). Ingresso libero.

SUMMER FEST 2017 A SAN BORTOLO. Fino al 14 settembre, nel pomeriggio, è in programma a Vicenza il "Summer Fest 2017" con giochi per bambini e intrattenimento per genitori nel parco giochi di via Durando 82 a cura della Pro Loco San Bortolo in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info: asdprosanbortolo@libero.it.

