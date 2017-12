Pompieropoli per i bimbi in via Farini: vigili del fuoco in festa per S. Barbara

Lunedì 4 dicembre avrà luogo la cerimonia per la ricorrenza di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una cerimonia religiosa si svolgerà presso la Chiesa di Santa Maria in Foro detta dei Servi in Piazza Piade.

Prevista un’esposizione dei mezzi in piazza dei Signori con il percorso didattico "Pompieropoli" per gli alunni delle scuole cittadine oltre all’alzabandiera.

In mattinata Santa Messa alla Chiesa dei Servi, discorso del comandante di fronte alle autorità e premiazioni dei pompieri benemeriti. Nel pomeriggio il comando provinciale di via Farini aprirà le porte al pubblico con un saggio tecnico-professionale.

Santa Barbara è colei che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. È stata eletta patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano "in pericolo di morte improvvisa". Nacque a Nicomedia nel 273.

PROGRAMMA:

Ore 10.00 - Santa Messa celebrata dal Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol alla Chiesa Santa Maria in Foro detta dei Servi

Ore 10.45 - Saluto del comandante Mauro Luongo

Ore 10.55 - Consegna benemerenze e attestati

Ore 11.30 - Alzabandiera eseguito dal personale SAF (spelo alpino fluviale)

Ore 15.30 /18.00 - Apertura della sede di via Farini per la visita della cittadinanza.

