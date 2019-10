POMO PERO a Lusiana

Pomo Pero anche quest'anno ci porterà nel passato, quando ogni frutto della montagna aveva un sapore particolare, in mostra antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni. L'evento per due weekend animerà il piccolo centro altopianese con mostre, mercato, spettacoli, laboratori, passeggiate e moltissime altre attività interessanti.

Un appuntamento caro agli estimatori dei prodotti naturali e ai cultori della bio-diversità, che ogni anno richiama moltissimi curiosi, mescolando al gusto delle antiche varietà di mele e pere il piacere di stare in compagnia e divertirsi con eventi collaterali e iniziative a tema.

Oltre alla mostra antiche varietà di frutta, ci sarà il mercato dei prodotti del territorio, artigianato e piccole produzioni locali, menù a tema nei ristoranti di Lusiana, specialità gastronomiche nei negozi e colazioni a tema nei bar, spremitura delle mele, castagne arrostite, frittelle di mele, concerti, passeggiata guidata tra le contrade alla scoperta delle erbe e delle varietà di mele e pere, convegno sulle erbe officinali spontanee dell'altopiano, spettacoli per le vie del paese.

MERCATO (SOLO DOMENICA 13 e 20 OTTOBRE!)

Mercatino di prodotti tipici locali: mele e pere, carne secca e salumi di Lusiana, patate di Rotzo e di Lusiana, riso di Grumolo, miele di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali, confetture, maroni e castagne, vini e oggetti di artigianato locale...

ATTIVITÀ ED EVENTI (SOLO DOMENICA 13 e 20 OTTOBRE!)

Artisti di strada, musica dal vivo, spettacolo itinerante "Pomo Pero: battaglia finale", laboratori per bambini, mostra fotografica, antichi mestieri, dimostrazioni, convegno, musei aperti e "Buon Compleanno Pomo Pero", festeggiamenti per il 20° anniversario!

PASSEGGIATA (SABATO 19 OTTOBRE alle 14.00)

La passeggiata a piedi o in mtb tra i grandi alberi patriarchi di pomi e peri.

MUSICA (SOLO DOMENICA 13 e 20 OTTOBRE!)

Inaugurazione con la Banda di Lusiana, musica dal vivo con Orion Sound, Sabrina e la sua fisarmonica, Sauro's Band.

SPECIALITÀ (SOLO DOMENICA 13 e 20 OTTOBRE!)

Menù, colazioni, merende e aperitivi a base di mele e pere presso i bar e ristoranti della zona, spremitura delle mele locali con degustazione del succo e maroni nostrani, lo stand MELE'nPERO e le sue famose frittelle di mele, la birra artigianale, il succo di mele e il favoloso cocktail Lusaanjito! ...

PROGRAMMA

Sabato 12 ottobre

- Ore 15, Sala Consiliare Palazzon: Convegni "Quali prospettive per l'agricoltura di montagna alla luce dei cambiamenti climatici in atto?”, “I fenomeni atmosfericiestremi e la loro correlazione con il cambiamento climatico", "Che fare dopo la tempesta Vaia?", “Biodiversità e cambiamenti climatici”

- Ore 17.30, cinema comunale: Inaugurazione e apertura ufficiale della “XX Mostra di antiche varietà di mele e pere” con il Corpo Bandistico A. Ronzani di Lusiana e il rinfresco a cura dell’Istituto Alberghiero di Asiago

Domenica 13 ottobre

- Dalle ore 9 alle 18, cinema comunale: Mostra di antiche varietà di mele e pere

- Dalle ore 9 alle 18, Corso Roma, Piazza IV Novembre, terrazza comunale, piazzale cinema comunale:

- Mercatino di Prodotti Tipici: mele e pere, ortaggi, carne secca e salumi di Lusiana, formaggi di malga, miele di montagna, patate di Rotzo e di Lusiana, riso, confetture, vini, cosmesi naturale, tisane, infusi, tanti altri prodotti ed artigianato locale

- Dimostrazione di antiche lavorazioni

- “Nemo su in Malga”, mostra fotografica di Roberto Costa Ebech

- “EL MELE’nPERO”. Merende per papille golose con frittelle di mele, mele caramellate, crêpes, strudel, spremuta di mele, birra artigianale e “Lusaanjito” il cocktail aperitivo per papille frizzanti

- Ore 9, parchetto della "Marela" sotto al campanile: Laboratorio per bambini “Alpaca cerca amici: giochi con gli animali più simpatici delle Ande”

- Ore 10, piazzale cinema comunale: Laboratorio scientifico-creativo per bambini "Microcosmi - Habitat per piccoli amici"

- Dalle ore 10, Corso Roma: Musica lungo le vie con Sabrina e la sua fisarmonica

- Ore 14.30 e 16.30, Piazza IV Novembre: Spettacolo di cabaret volante

- Dalle ore 15.30, Corso Roma: Musica lungo le vie con Orion Sound, fisarmonica e violino

Mercoledì 16 ottobre

- Ore 19.30, Sala Consiliare Palazzon: Cena di Gala con Menù a base di Mele e Pere antiche di Lusiana, organizzata dal Gruppo Ristoratori di Lusiana. Su prenotazione entro venerdì 11 ottobre al numero di telefono 0424 406743 oppure 0424 406009 int. 5

Sabato 19 ottobre

- Dalle ore 9 alle 18, cinema comunale: Mostra di antiche varietà di mele e pere

- Ore 14, Bike Resort Località Val Fontana (ritrovo): “Alla scoperta dei nostri pomari e perari, tra gli Antichi Alberi Patriarchi”. Passeggiata e biciclettata sui sentieri di Lusiana con visita al Campo Catalogo di Pomi e Peri di Lusiana e merenda a base di pomi cotti e succo di mela presso il Portico di Contrada Ronzani. Organizzata dall’Associazione Opfel on Pira in collaborazione con il Gruppo Marciatori Lusia…’ndando e l’Associazione Ottocento% Guide MTB Asiago. Ritrovo ore 14 presso il Bike Resort in località Val Fontana, trasferimento con minibus presso via Mazze e partenza da qui alle ore 14.30, arrivo previsto in Contrada Ronzani alle ore 17.30. Percorso di media difficoltà, richiesto abbigliamento adeguato, possibilità di noleggio MTB telefonando al numero 335 1256654

- Ore 15.30, terrazza comunale: “Giocando con i libri tra pomi e peri”. Racconti per tutti i bambini golosi di libri che vogliono gustare storie di pomi e di peri, a cura della Biblioteca Civica “M. Rigoni Stern” di Lusiana

Domenica 20 ottobre

- Dalle ore 9 alle 18, cinema comunale: Mostra di antiche varietà di mele e pere

- Dalle ore 9 alle 18, Corso Roma, Piazza IV Novembre, terrazza comunale, piazzale cinema comunale:

- Mercatino di Prodotti Tipici

- Dimostrazione di antiche lavorazioni

- “EL MELE’nPERO”

- Ore 10, piazzale cinema comunale: Laboratorio scientifico-creativo per bambini “Creature vegetali e serpenti danzanti” a cura dell’Associazione Opfel on Pira

- Dalle ore 14.30, da Piazza IV Novembre: Show e laboratorio di parkour per bambini e ragazzi

- Dalle ore 15, dal Museo Palazzon: “Pomo Pero: battaglia finale”, spettacolo itinerante. A seguire in Piazza IV Novembre: "Buon compleanno Pomo Pero"

- Dalle ore 15.30, dal Museo Palazzon: Laboratorio per bambini “Arte preistorica: sassi dipinti”

- Dalle 15.30, Corso Roma: Spremitura delle Mele e Pere con degustazione del succo e marroni nostrani

- Dalle 15.30, Corso Roma: Swing, funk, blues e soul musica lungo le vie con l’orchestra di soli fiati “Sauro’s band”

- Ore 17.15, piazzale cinema comunale: Premiazioni Concorso “La vetrina più bella”