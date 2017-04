"Pomari In Fiore": passeggiate e animazione per bambini a Schio

LA TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della manifestazione "Pasquetta In Fattoria" per l'inaugurazione del percorso "Agritour dea Molinara" nell'Alto Vicentino, lunedì 17 aprile dalle 10 alle 18 è in programma "Pomari In Fiore" all'Azienda Agricola Juvenilia di Schio in località Ceresara 36 con degustazioni, pic-nic, passeggiate ed attività ricreative. Programma: alle 10 passeggiata tra i campi e aperitivo tra i "pomari in fiore"; alle 11 saluto della autorità e taglio del nastro; alle 11.30 incontro con l'attrice Giuliana Musso e il musicista-attore Igi Meggiorin; alle 14.30 animazione per bambini con la piscina di fieno e giri in carriola. Costo cestini pic-nic: "Merenda" 10 euro; "Double" 11 euro; "Family" 22 euro.

GIULIANA MUSSO: attrice, ricercatrice, autrice, vincitrice del Premio della Critica 2005. È tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e d’indagine: un teatro che si colloca al confine con il giornalismo d’inchiesta, tra l’indagine e la poesia, la denuncia e la comicità. Una poetica che caratterizza tutti i suoi lavori.

(nella foto l'attrice teatrale Giuliana Musso)

IGI MEGGIORIN: attore e musicista. Si occupa di teatro dal ‘90, studiando clownerie, narrazione e recitazione. Ha collaborato con la compagnia La Piccionaia – i Carrara. Ha lavorato per due anni in un circo come clown, costruisce strumenti e compone musiche di scena.

(nella foto il musicista-attore Igi Meggiorin)

