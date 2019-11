Polvere di stelle al Forte Campolongo:ciaspolata serale

Percorrendo una strada militare si giunge alla fortificazione italiana ristrutturata: il Forte Campolongo. Sita a 1720 metri, la costruzione veglia sulla Valle dell'Astico e sui monti circostanti. Dalle cupole si gode di un panorama a 360 gradi, che di notte regala un’emozionante esperienza di osservazione del cielo stellato.

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

Sabato 30 Novembre 2019 dalle 17.00 alle 20.30

TIPO DI ATTIVITÀ: Ciaspolata/Passeggiata guidata serale con Astrofilo sui luoghi della Grande Guerra

META: Forte Campolongo - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

Prenotazione obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: assegniamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale, guanti e berretto.

COSTO: 10€, per l’escursione guidata . Gratis per i ragazzi sotto i 15 anni e per gli insegnanti (esibendo apposito modello). Eventuale noleggio ciaspole: 10€

LUOGO DI RITROVO: ore 17.00 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni. Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare

i sensi e rigenerare la mente…

ESPERIENZE IN NATURA

Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di Roccia - Escursioni con Astrofilo...

TURISMO RURALE

Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei Cimbri...

TURISMO ESPERIENZIALE

Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione alla Lettura...

VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA