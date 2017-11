Pole dance in coppia e acro balance workshop a Ritmo Metropolitano

WORKSHOP A COPPIE DI POLE DOUBLE E ACRO BALANCE

Le insegnanti che saranno nostre ospiti a Ritmo Metropolitano:

LUDOVICA NICOLIS - Atleta a livello nazionale e mondiale di Pole Sport!

Ludovica ci presenterà dei trick e delle combo di vari livelli e non ci farà mancare qualche figura di flessibilità, il suo punto forte!!!

Giusto per farvi un'idea di chi è vi elenchiamo un po' dei suoi risultati:

-4 classificata al Campionato Italiano di Polesport 2013 a Roma.

-Finalista all' European Polesport Championship a Praga nel settembre 2013.

-5 classificata al Campionato Italiano di Polesport 2014 a Roma.

-Finalista al Poleart Suisse a Ginevra nel gennaio 2015.

-3 classificata all'Italian PoleSport Championship 2015 a Cesenatico.

-Semifinalista al World Pole Sport Championship di Londra 2015.

-finalista al Campionato Italiano Posa nel Maggio 2016.

-1 Classificata al campionato Italiano a Squadre a Legnano a Ottobre 2016 con la squadra Pole Dance Virtude.

-Prima riserva al World Pole Sport Championship a Firenze nel dicembre 2016.

-Accesso al World Pole Sport Championship 2017 Posa, in categoria double nel Liechtestein a Dicembre 2017.

-fondatrice della Pole Dance Virtude Verona

JESSICA BASSAN - Atleta a livello internazionale di Pole Sport! .... presto tutte le sue info!

PROGRAMMA WORKSHOP:

14:00- 15:30 - Double - Lezione per figure, prese e acrobatica a coppie sul palo - 35 euro per le allieve RM; 40 euro per le esterne

15:45-16:45 - Acro Balance - Disciplina circense che trova le sue radici nella ginnastica artistica, nel workshop si allenerà l’equilibrio personale e di coppia in figure statiche e dinamiche. Dove i due corpi interagiscono a partire dal respiro e il peso dell’uno aiuta il peso dell’altro a muoversi nello spazio. Colui o colei che “porta” viene chiamato “porter” e colui o colei che viene portato viene chiamato “agile”.

25 euro per le allieve RM ; 30 euro per le esterne

WORKSHOP COMPLETO: Allieve RM 55 euro - Esterne 65 euro

Tessera Asi 5 euro - Iscrizioni entro il 18 novembre

Tel 389.9838911 Lun-Ven 17:00-21:00 o inviando una mail

Bonifico intestato a Ritmo Metropolitano SSD: Iban IT56S0335901600100000138873



c/o Ritmo Metropolitano SSD - RM House - Via Dell'Artigianato n 24, Vicenza

www.ritmometropolitano.com - info@ritmometropolitano.com

