POL party - Aspettando Montecchio Marittima

POL presenta Anteprima Montecchio Marittima- Aspettando l'evento che porta la Spiaggia a Montecchio Maggiore!

Al centro della città di Montecchio Maggiore nasce il nuovo aperitivo estivo! Durante la serata verranno regalati un mare di gadgets





Siete attesi, tutti i martedì a partire dalle 18.00 fino alle 24.00, a bordo piscina.



Ogni serata avrà uno SHOW CASE!

Un Dj set che ruoterà a 360° per vivere ogni martedì un sound unico e differente.



Line Up:

18.00- 19.00 DJ Pelli chill out/deep house from WAVE

19.00-21.00 DJ Denny LeMín Commerciale from CRASH - The Party

21.00-23.00 ZINI dj 360^ Ragaetton from Keyword events

23.00-23.30 DJ Mr.3 aka Caba Hip-Hop/Trap



POL non è solo musica è anche cibo!



____________________________________________

DRESS CODE

È possibile partecipare all’evento anche a piedi nudi.

Se necessario sono disponibili gli spogliatoi.

____________________________________________



PREZZI:

Entro le ore 21.00 6€ con consumazione offerta da Red Bull

Dopo le ore 21.00 6€ SENZA consumazione

____________________________________________

Info & Prenotazioni



Marco: +39 347 972 3896

Ale: +39 349 623 2936

Carlo: +39 349 323 1540

Mirco: +39 338 851 3409