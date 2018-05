Poetry Vicenza Jazz - chiusura del festival - Zavalloni, Tonolo, Birro Trio

L’epilogo del Festival sarà celebrato con una serata che concluderà anche Poetry Vicenza 2018, serie di eventi di poesia contemporanea e musica.

Sul proscenio della scena scamozziana si terrà prima un reading (lettura poetica a più voci: Baraldi, Cardiopoetica, Dalembert, Ferrari, Hajdari, Johnstone, Kwakman, Silva, Skinner, Solotruk, Stefoski, Tengour).

Il secondo set, Boris Vian: il poeta sincopato, sarà uno spettacolo di musica e poesia con la cantante Cristina Zavalloni, il sassofonista Pietro Tonolo e il pianista Paolo Birro: un progetto artistico di Giulio Vannini sul poeta francese amico del jazz.

Cristina Zavalloni (voce)

Pietro Tonolo (sax)

Paolo Birro (pianoforte)

“Boris Vian, il poeta sincopato” è uno spettacolo di jazz, canzoni e poesia, ideato di Giulio Vannini e portato in scena da tre intense personalità della musica contemporanea e improvvisata nazionale: Cristina Zavalloni, Pietro Tonolo (che ha anche curato gli arrangiamenti) e Paolo Birro. I tre performer daranno vita a uno spettacolo multiforme che rievoca la personalità eccentrica e poliedrica di Vian.

Vian è stato un artista totale caro alle avanguardie storiche del Novecento, un intellettuale colto e disincantato dell’esistenzialismo francese, un musicista stravagante anticipatore della musica come ribellione, un poeta menestrello e un romanziere maledetto: una personalità oltremodo affascinante, meritevole di continuare a rimanere al centro della scena e non di venire relegato in una sorta di scantinato polveroso come spesso accade alle figure eccentriche della storia.

