Platea Cibis 2017: kermesse di street food e cucina popolare a Vicenza

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio dalle 9 alle 23 in piazzale De Gasperi e viale Roma a Vicenza si terrà la seconda edizione della kermesse culinaria itinerante "Platea Cibis". Dopo il grande successo della prima edizione, torna la manifestazione gastronomica di street food e cucina popolare con 40 espositori da molte regioni italiane. Un viaggio alla scoperta degli antichi sapori dei cibi di strada e i piatti tradizionali, come la trippa, il lampredotto, il bollito toscano, le trofie al pesto, la focaccia genovese, lo gnocco fritto romagnolo, il pane ca'meusa, panelle e cannoli siciliani, il würstel del Südtirol, le bombette pugliesi e altrettanti prodotti provenienti da Calabria, Campania, Marche, Umbria, Piemonte e Valle D'Aosta. Una vera e propria fiera del cibo da strada a cielo aperto dove gustare ricette italiane di street food. L'evento è realizzato in collaborazione con a cura dell'Associazione Il Tritone con la collaborazione dell'assessorato comunale alla partecipazione. Per informazioni: www.plateacibis.it. Contatti: plateacibis@gmail.com - mif@confesercenti.fi.it - Fax: 055 845 8283. Vedi anche: "Platea Cibis 2016".

PLATEA CIBIS IN VIAGGIO TRA CIBO E TURISMO: manifestazione di street food con prodotti regionali tipici italiani e piatti internazionali, che tocca le principali piazze italiane. I cibi di strada e i sapori della cucina popolare trasformeranno la piazza in un luogo di aggregazione e convivialità, dando anche alle attività commerciali o turistiche una buona occasione per promuovere le proprie attività. Il territorio diviene così un palcoscenico dove lo street food italiano rende tutti protagonisti, un viaggio per riscoprire il piacere del vivere le piazze o vie del centro storico. Una kermesse, dove il cibo diventa l’anello di congiunzione tra il cittadino ed il turista alla ricerca del gusto. Platea Cibis presenta lo street food italiano con produttori autonomi nell’allestimento dei propri food truck. La kermesse è un vero festival del cibo da strada, dove il mangiare è l’occasione giusta dove riscoprire antichi tradizioni e ricette particolari fino allo street food internazionale come la cucina tipica argentina, spagnola, belga e brasiliana.

