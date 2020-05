Planimetria di una famiglia felice: Lia Piano presenta il suo libro a Vicenza in Lirica

Vicenza in Lirica riparte insieme alla città dopo la stagione del lockdown. Appuntamento importante quello di domani, domenica 31 maggio a partire dalle 16.30, con Lia Piano, figlia del grande architetto Renzo.

Il programma on-line è stato ideato dal festival Vicenza in Lirica in questo tempo di lockdown, e nel mese di maggio ha visto protagonisti ogni giorno i grandi nomi della lirica mondiale e i giovani artisti cantanti lirici che hanno partecipato al festival negli anni precedenti.

Domani l’ospite d'eccezione che presenterà, insieme ad Andrea Castello direttore artistico del festival Vicenza in Lirica, il suo primo libro Planimetria di una famiglia felice edito da Bompiani. "Il romanzo è nato per essere una ballata. Il ritmo del testo è stata una vera ossessione durante la stesura" queste le parole che Lia Piano ha usato con Andrea Castello e da qui si vede il legame con la musica che, scopriremo durante la diretta.

Lia Piano è nata a Genova nel 1972, terza di tre fratelli che poi diventeranno quattro. Laureata in lettere, dal 2004 si occupa della Fondazione Renzo Piano.

Le puntate di Vicenza in Lirica Be musical continueranno anche per tutto il mese di giugno il lunedì, mercoledì, venerdì alle ore 18 e la domenica alle ore16,30 in diretta sulla pagina facebook del festival Vicenza in Lirica https://www.facebook.com/VicenzaInLirica/ e sul

canale Youtube del festival.

Lunedì 1 giugno la diretta tornerà alle ore 18, ospite il soprano Anna Pirozzi. Queste puntate in streaming sono programmate in attesa del vero e proprio festival Vicenza in Lirica 2020 dal 29 agosto all'8 settembre 2020 al Teatro Olimpico di Vicenza e in altri luoghi storici della città, sempre tenendo presenti le disposizioni per la tutela del pubblico e degli artisti. Il festival ha già ricevuto il patrocinio del Comune di Vicenza.