"Planetario" a Valli del Pasubio: teatro astronomico virtuale

GLI EVENTI DI "NATALE 2016 D EPIFANIA 2017" A VALLI DEL PASUBIO

Presso il salone della Scuola Materna "Eroi del Pasubio" a Sant'Antonio di Valli del Pasubio in via Piazza Alta 28 verrà presentato il "Planetario", una grande novità che permetterà di ammirare il cielo del periodo della Natività, scoprendo molti affascinanti misteri del cosmo. Sarà possibile partecipare ad uno spettacolo o ad una lezione di astronomia all'interno planetario dal 2 all'8 gennaio 2017. Il "Planetario" è un particolare dispositivo in grado di simulare in modo estremamente realistico i fenomeni del cielo stellato: è composto da una cupola di forma semisferica e da un apparato per la proiezione. È allo stesso tempo un simulatore del cielo e un "teatro astronomico virtuale" in grado di regalare al pubblico emozioni uniche. Il software dedicato permette di ricreare fedelmente il cielo del passato, del presente e del futuro, da qualunque luogo della terra o dalla superficie di altri pianeti del nostro sistema solare. Filmati in "fulldome" consentono spettacolari viaggi nello spazio proprio come al cinema. Il "Planetario" costituisce una grande attrattiva per adulti e bambini anche in occasione delle festività natalizie. Specifiche tecniche del planetario: Diametro Cupola: 6 metri - Altezza Max Cupola: 3.5 metri - Posti: 25 - 35 persone. Durata spettacolo: variabile dai 20 ai 45 minuti. L'ingresso ha un costo di 5 euro a persona: una parte dell'incasso sara devoluta alla Scuola Materna. Sarà organizzata una lezione gratuita pei i bambini della scuola e saranno comunicati data e orario direttamente ai genitori. Prenotazione biglietti all'astrofilo Gianluca Di Luccio: 348.5181003 - insiemeperlastronomia@gmail.com. Verranno comunicati orari, tipologia degli spettacoli disponibili e modalità di pagamento della prenotazione. In alternativa i biglietti ancora disponibili potranno essere aquistati all'ingresso del planetario presso il salone dell'asilo. Inoltre si potrà visitare anche il "Magico Presepe di Bariola" nella contrada Bariola sempre a Sant'Antonio di Valli del Pasubio dal 24 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017.

Orari degli spettacoli e lezioni:

15:00 - 15:30: Lezione di Astronomia

16:00 - 16:30: Proiezione filmato fulldome

17:00 - 17:30: Lezione di Astronomia

18:00 - 18:30: Proiezione filmato fulldome

19:00 - 19:30: Lezione di Astronomia

ELENCO SPETTACOLI