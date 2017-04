"Pizze al Tarassaco di Conco" a Tortima di Marostica

Venerdì 7 aprile alle 20 la Pizzeria Bar Bruschetteria La Rondinella a Tortima di Marostica in via Bressani 14 ospiterà la rassegna enogastronomica "A Tavola con il Tarassaco di Conco" con una cena speciale di degustazione con piatti a base di tarassaco (detto comunemente il "Pisacan"). Per tutto il periodo della kermesse culinaria saranno presenti nel menù pizze e bruschette con "Tarassaco di Conco". Per informazioni prezzi e prenotazioni: 0424.709421 - larondinella@hotmail.it.

