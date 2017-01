"Pizze al Ranpussolo" alla Pizzeria all'Alpino di Vilaga

Venerdì 10 febbraio alle 20 la Trattoria Pizzeria all'Alpino di Pozzolo di Villaga in via Manzoni 9 ospiterà la rassegna enogastronomica "A Tavola con il Ranpussolo de Villaga" con una speciale pizza al ranpussolo de Villaga in 4 tipologie con lardo di colonnata, uova strapazzate, gorgonzola e noci e ranpussolo in bella vista. oltre a 3 antipasti e vini locali. Gran finale con le frittelle di ranpussolo e macedonia in pizza dolce. Sarà disponibile anche la birra al radicchio rosso "Rossa di Vicenza". Costo: 30 euro. Per prenotazioni e informazioni: 0444.868163

Il menù della serata:

3 Antipasti:

Formina di riso venere con Ranpussolo e mandorle

Bruschettina con taleggio Ranpussolo e Guanciale Sauris

Coni di bresaola e formaggio spalmabile su insalatina di Ranpussolo

Vini delle aziende vitivinicole di Villaga



4 Tipi di Pizze:

Pomodoro, mozzarella, Ranpussolo in bella vista

Pomodoro, mozzarella, Ranpussolo spadellato e lardo di colonnata

Pomodoro, mozzarella, Ranpussolo spadellato e uova strapazzate

Impasto integrale, mozzarella, cruditè di Ranpussolo, gorgonzola dolce e noci

Birra "la Rossa di Vicenza" al Radicchio Rosso

Dolce: Frittelle di Ranpussolo e macedonia in pizza dolce

Caffè con degustazione di grappa E'

ELENCO RISTORANTI