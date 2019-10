Pizza Festival a Vicenza

Vicenza si prepara ad accogliere il Pizza Festival, la manifestazione che riunirà i migliori pizzaioli d’Italia a Campo Marzo dal 25 al 27 ottobre. Ci sarà la possibilità di conoscere e assaggiare tutte le tipologie di pizza presenti in Italia con alcune chicche come la pizza fritta, il panpizza, la farinata e molto altro ancora.

La storia della pizza ha origini antichissime, anche se è solo nell’ultimo secolo che il sapido disco di pasta, mozzarella e pomodoro s’è involato nell’olimpo gastronomico mondiale. L’usanza di collocare gli alimenti sopra un piatto di farina impastata e cotta è diffusa ovunque e in tutte le epoche. Siamo nel 1889 quando il re Umberto I e la sua bellissima moglie, la Regina Margherita di Savoia, fecero visita a Napoli e venne preparata la prima pizza Margherita che pian piano diventa il piatto simbolo dell’italianità nel mondo, la cui arte è stata riconosciuta patrimonio dell’umanità Unesco.

Un capitolo molto importante della storia della pizza Napoletana è quello relativo alla pizza fritta, un’usanza molto diffusa nelle migliori pizzerie di Napoli, nata negli anni successivi al secondo Dopoguerra.

É proprio quello che oggi avremmo definito “street food”: dalle piccole abitazioni che si affacciavano sulle vie della “spaccanapoli”

infatti, le signore dai propri appartamenti improvvisano questi piccoli banchetti da lavoro dove, in grosse pentole, friggevano queste pizze realizzate precedentemente dentro le proprie abitazioni.

Ma come si realizza una pizza fritta napoletana, e qual è la differenza rispetto alla classica pizza che tutti conosciamo?

Gli ingredienti sono molto simili , ma ci sono due differenze sostanziali: la chiusura, detta a Battilocchio , ovvero farcita al centro e ripiegata su se stessa, e ovviamente la cottura che avviene in olio bollente, metodo di cottura più economico negli anni di povertà rispetto al forno. Anche il ripieno è stato pensato per poter essere fruibile da tutti durante il Dopoguerra: ricotta e cicoli erano i classici ingredienti “poveri”.

La pizza fritta di Napoli divenne poi famosa in tutto il mondo grazie a Sophia Loren e al suo film “L’Oro di Napoli” dove il protagonista, un venditore di pizza fritta, è all’affannosa ricerca di un anello che la moglie infedele, asserisce di aver perso nell’impasto.



Gli orari

– Venerdì 25 Ottobre stand aperti dalle 18:00 alle 00:00

– Sabato 26 Ottobre stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

– Domenica 27 Ottobre stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

Inoltre ci sarà musica e una grande area bambini gratuita.

PIZZA FESTIVAL VICENZA

Da venerdì 25 ottobre a domenica 27 ottobre 2019