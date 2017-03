"Pittura Zen": workshop a Vicenza

Dopo il festival di cultura nipponica "Haru No Kaze" (17-26 marzo), arriva il workshop di Sumi-e, la pittura tradizionale giapponese ad inchiostro, conosciuta anche come pittura zen. SABATO 20 maggio Mattina h. 10 - 12.30 - bambù Pomeriggio h. 14 - 16.30 - magnolia e fiore di ciliegio. È possibile scegliere tra workshop mattutini e pomeridiani e conseguentemente tra temi e costi per chi sceglie l'intera giornata ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI numero massimo 12 per modulo. INFO E PRENOTAZIONI: MANUELA VERONESI - 335.7956569 - manuelaveronesi12@gmail.com. Docente: MANA - Filippo Manassero. Info: www.facebook.com/MANApages http://www.filippomanassero.it/filippomanassero.it/Bio.html

La Pittura Zen è una tecnica semplice adatta a tutte e tutti, utile a staccare la mente, a rilassarsi ed a connettersi a nuove intuizioni.Durante la giornata verranno messi a disposizione dei partecipanti un set di pennelli, le ciotole e la china. Le esercitazioni si eseguiranno su differenti tipi di carta, da una iniziale per le bozze ad una intermedia per gli schizzi un po' più consapevoli e man mano salendo di grammatura fino ad arrivare alla carta più ideale ed adeguata. Passando anche con il provare la carta di riso.

ELENCO CORSI