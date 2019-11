Piramidi e archeologia proibita

ARCHEOLOGIA PROIBITA

Davvero le PIRAMIDI erano solo tombe di faraoni megalomani?

Le leggende sui GIGANTI e sugli DEI CIVILIZZATORI che troviamo nelle tradizioni di tutto il mondo antico, hanno un fondo di verità materiale oppure solo strane coincidenze?

Le CONOSCENZE ingegneristiche e astronomiche degli uomini dell'età della pietra erano realmente compatibili con la loro epoca o la storia della razza umana non ci è stata raccontata in modo così trasparente come pensiamo?

Le tecnologie moderne hanno permesso di ribaltare tutto ciò che è stato scritto sul nostro passato più remoto ma la comunità accademica sostiene ancora le tesi di fine '800...

Ne parliamo con Marco Pizzuti

Chi è MARCO PIZZUTI



Marco Pizzuti, ex ufficiale dell’esercito, dottore in Legge, conferenziere, scrittore (più di 200.000 copie vendute solo in Italia), ricercatore scientifico e sceneggiatore di cinema e teatro, ha lavorato presso le più prestigiose istituzioni dello Stato (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Consiglio di Stato) ed è spesso ospite delle emittenti radio-televisive in qualità di esperto in controinformazione. Per la categoria saggistica ha scritto 12 volumi attualmente in pubblicazione in 19 stati del mondo. Nel 2008 ha creato il blog “Altrainformazione.it”, ormai divenuto punto di riferimento della libera informazione per milioni di utenti l’anno.



Continuano i nostri "Viaggi nella conoscenza" che vedono un pubblico sempre più numeroso e interessato!

Questo incontro sarà un vero e proprio viaggio nel mistero, partendo dall'Egitto fino in Messico, passando per il Perù, per scoprire nuove rivelazioni mai ufficializzate dalla comunità accademica.

Una serata molto interessante ...



COME E' ORGANIZZATO L'EVENTO?

Ci sarà una conferenza con dibattito da parte dei partecipanti.

Al termine prenderemo un aperitivo con degustazione di stuzzichini.



QUANTO COSTA?

Contributo 15 euro per conferenza e aperitivo



COME PARTECIPARE?

Per questioni organizzative è' gradita la prenotazione

scrivere a eventi@veraclasse.it

Per informazioni 3475276046



https://www.veraclasse.it/



https://www.facebook.com/events/530367451099323/?active_tab=about