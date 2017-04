"Piramidi Bricks Festival" a Torri di Quartesolo: mostra lego e area gioco bimbi

Da sabato 8 a sabato 15 aprile si terrà il "Piramidi Bricks Festival" al Centro Commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo in via Pola 20 con un'area espositiva di costruzioni creative lego a tema in collaborazione con gli "Adult Fan of Lego". Inoltre sara presente un'area gioco dedicata ai bambini aperta da lunedì a venerdì delle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.

(nella foto facebook l'area gioco lego per i bambini al "Piramidi Bricks Festival")

