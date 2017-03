"Piper...itivo": la nuova idea "drink & food" alle porte di Vicenza

Domenica 12 marzo alle 17 il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina in via dei Laghi 74 presenta "Piper...itivo" per l'apericena esclusivo domenicale con ampio buffet gratuito. La nuova idea "drink & food" alle porte di Vicenza propone un'ampia scelta di stuzzichini vari per tutti i gusti dalla carne al pesce fino alle specialità vegane-vegetariane oltre a numerosi cocktail, calici di vino o birre. A seguire intrattenimento musicale con dj set. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 389.0984479.

