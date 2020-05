Lezioni di PIloga

Prima lezione di prova gratuita

è possibile partecipare da caso con zoom o in presenza presso la nostra sede in contrada Piazza del Castello 18 Vicenza



Il corso si terrà due volte la settimana di lunedì e mercoledì



Cos'è il 'PILOGA'

È un’attività che nasce dalla combinazione tra Pilates e Yoga. L'obiettivo del Piloga è la messa a punto di un

protocollo di lavoro che esalti le caratteristiche di concentrazione dello Yoga rendendole a quelle più

spiccatamente fisiche del Pilates (e i benefici relativi all’allungamento della colonna vertebrale e il rinforzo

del baricentro). Ogni movimento è considerato unico e viene eseguito con calma ed in totale

concentrazione. Le sequenze di esercizi sono sempre armoniose e continue.



L'insegnante:

SUSANNA

Insegnante di Pilates, Yoga e Piloga (dal 2007);

Operatrice olistica

(dal 2010).

Specializzata nel risveglio della coscienza e delle energie ancestrali attraverso la pratica fisica, il contatto

con la natura, la meditazione, trattamenti Dien Chan (riflessologia del viso vietnamita), trattamenti zonali,

aromaterapia, massaggio aromaterapico dei chakra e cristalloterapia.



contattateci per informazioni ed iscrizioni

cel. 327 0931717

circoloindipendenti@gmail.com

