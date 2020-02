Piero Pelù stasera al Festival di Sanremo. Atteso il 10 luglio a Marostica

Prima di lui altri cantanti atipici per l'Ariston hanno deciso di suonare sul palcoscenico più nazional popolare del Paese: i Subsonica, Vasco Rossi, Rino Gaetano e Zucchero sono solo alcuni degli artisti che hanno portato la loro musica in questa grande passerella della canzone pop italiana. Piero Pelù a Sanremo 2020 presenta il brano “Gigante”, una favola rock in onore del suo nipotino, in gara da mercoledì 5 febbraio. Per lui si tratta di un debutto all’Ariston, un modo per festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera. Nella serata speciale di giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, Piero Pelù interpreterà invece “Cuore Matto”, il celebre brano presentato al Festival di Sanremo del 1967 dalla coppia formata da Little Tony e Mario Zelinotti. A dirigere l’orchestra per Piero Pelù sarà Luca Chiaravalli. Sul palco dell’Ariston l’artista indosserà abiti di Tom Rebl e accessori di Manuel Bozzi.

Proprio a Sanremo si è svolta una tappa del Clean Beach Tour, un progetto nato per “sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”. Oggi, mercoledì 5 febbraio, l’artista, in collaborazione con Legambiente e il Comune di Sanremo che ha invitato le scuole del distretto per sensibilizzare i giovani sul tema, ha ripulito la spiaggia di Bussana, in provincia di Imperia, e ha dichiarato: “Vista l’emergenza non solo climatica, ma anche ambientale che stiamo vivendo, avendo constato la quantità di plastiche macro, tipo i sacchetti, ma soprattutto micro, i frazionamenti dei sacchetti, dei contenitori di plastica che sono presenti sulle nostre spiagge; un mese fa, insieme agli amici di Legambiente e al comune di Orbetello ho organizzato una raccolta sulla spiaggia della Feniglia, in Maremma. In tutte le date che farò in un luogo vicino a una spiaggia o a un fiume, organizzerò un evento simile”.

Piero Pelù è atteso il 10 luglio al Marostica Summer Festival nell’unica data veneta del tour estivo, che accompagna l’uscita del nuovo album di inediti “Pugili Fragili” (Sony Legacy), in uscita il 21 febbraio. Le prevendite del concerto di Marostica sono già attive on line nel circuito www.ticketone.it. Dal 6 febbraio anche nei punti vendita. Maggiori info su www.marosticasummerfestival.it