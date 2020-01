Piccole Gonne rifacimento da Mary Alcott al Lux di Camisano

Al Teatro Lux di Camisano venerdì sera l'attore Alessandro Fullin propone uno spettacolo brillante ispirato dalle vicende amorose di Piccole Donne.

Liberamente tratto da “Little women” di Mary Alcott, Alessandro Fullin mette in scena una commedia, “Piccole gonne”, rilettura tagliante e ironica di un libro che le nostre sorelle avevano sempre tra le mani fino agli anni ’60.

“Piccole gonne” è un affresco dell’America pioniera e puritana del XIX secolo in chiave contemporanea, che mescola con ironia la Guerra di Secessione con Barack Obama.

Lo spettacolo, nella più schietta tradizione elisabettiana, sarà interpretata da soli attori uomini. Con un’unica eccezione: ma sarà proprio il pubblico che dovrà scoprire chi è l’intrusa su un palco in cui nessuno lascerà nulla di intentato per esprimere la propria femminilità.

La storia è nota: l’apprensiva Mrs March deve sistemare le sue quattro figlie con matrimoni all'altezza delle sue aspettative, e di fatti con tanta tenacia riuscirà a confezionare bomboniere per tutte.

venerdì 31 gennaio 2020 ore 21.00

ALESSANDRO FULLIN

PICCOLE GONNE

testo e regia di Alessandro Fullin

con Alessandro Fullin

e con Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon, Ivan Fornaro, Mario Contenti e Paolo Mazzini

PROGRAMMA DELLA STAGIONE

sabato 29 febbraio 2020 ore 21.00

GIULIANA MUSSO

TANTI SALUTI

Tanti saluti porta in scena il tema del morire ai nostri tempi e lo consegna a tre clown: sono loro che interpreteranno il racconto delle nostre paure, degli

smarrimenti e delle soluzioni paradossali messe in atto di fronte alla morte. Unici oggetti di scena sono tre nasi rossi e una buffa cassa da morto.

Precede la messa in scena una ricerca sociologica che ha indagato le testimonianze intorno a questo tabù moderno, il cui risultato si compone di

sei brevi monologhi che mettono al centro l’esperienza diretta della morte e la sua autentica forza poetica.

mercoledì 25 marzo 2020 ore 21.00

STIVALACCIO TEATRO

ROMEO E GIULIETTA

l'amore è saltimbanco

Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati, sopravvissuti all'inquisizione, ripiegano sul poco onorifico mestiere dei saltimbanco...ma finalmente giunge, inaspettata, l'occasione per riscattarsi. Recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d'amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta.

Ed ecco comparire nel campiello Veronica Franco, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell'improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

mercoledì 29 aprile 2020 ore 21.00

NATALINO BALASSO

VELODIMAYA

Non è difficile notare che ultimamente le società occidentali sono tornate a disparità preottocentesche. Il mito della ricchezza, l’ambizione al matrimonio da parte di molte donne, l’idea del privilegio come effetto della gestione del bene pubblico: sono effetti molto presenti, ma che sembrano allontanarsi dalle società evolute.

Stiamo tornando all'inizio, stiamo passando dal via.

Come possiamo raccontarci tutto questo senza cedere allo sconforto?

Solo il teatro può farlo, attraverso la commedia, attraverso l’arte della risata.