"Piccola Pasticceria di San Valentino" alla Trattoria Franz di Sovizzo

Martedì 14 febbraio alle 19.30 la Trattoria Da Franz di Sovizzo in via San Daniele 25 organizza la "Cena Romantica di San Valentino" con uno speciale menù a base di pesce dall'antipasto al dessert. Costo: 35 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0444.376360 - info@trattoriadafranz.it.

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Baccalà mantecato, polpo e caponatina, gravlax di salmone, sarda in saor

PRIMO PIATTO: Riso rosso integrale, totani, carciofi, gamberi

SECONDO PIATTO: Frittura mista (calamari, baccalà, seppi, spiedino di gamberi "panko")

DESSERT: Piccola pasticceria (frittella espressa con crema pasticcera, tartelletta sablè con purè di scorzette di arancia candite e meringa all'italiana, tartufo al cioccolato, biscottini alle nocciole)

Calice di Durello Brunt Marcato - Calice di Pecorino Offida

Coperto con pane e grissini, acqua e caffè

