"Pic-Nic Musicale di Pasquetta" alla "Spiaggetta" sulle rive del Brenta

Lunedì 17 aprile alle 11 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 organizza il "Pic-Nic di Pasquetta" alla "Spiaggetta", il nuovo spazio all’aperto sulle rive del Brenta, con una proposta musicale e culinaria allo stesso tempo. In console dj set by Alì Selecta (Music Elevation) con sonorità electronic/hip hop/caribbean vibes. Si consiglia di portarsi una coperta per sedersi sul prato. A disposizione una vasta gamma di snack, piatti e cocktail. Sono benvenuti anche gli "amici a quattro zampe". Ingresso riservato ai soci Arci. Infoline per prebìnotazioni: 0424.502611.

