Piazza dei sapori a Bassano

Piazza Libertà a Bassano ospita questo fine settimana la Piazza dei Sapori, una delle più importanti vetrine nazionali dell’enogastronomia per presentare le tipicità regionali italiane.

La Piazza dei Sapori, una manifestazione golosa che dà l’occasione di conoscere ed acquistare le specialità eno-agro-alimentari del Bel Paese.

Un’occasione per scoprire prodotti ricchi di eccellenze, con una particolare attenzione alle produzioni locali.

Bancarelle di oltre 35 aziende della tradizione culinaria della penisola, i migliori prodotti tipici italiani, a farla da padrone saranno quindi il colore e il profumo delle prelibatezze dalle diverse regioni, ma non mancheranno eventi collaterali per coinvolgere il maggior numero di persone, turisti compresi, per un evento sempre più attrattivo e di qualità. Tutte le sere musica dal vivo.

Manifestazione in Piazza della Libertà a Bassano Del Grappa

Evento dedicato alla enogastronomia di qualità di tutte le regioni italiane, con particolare riferimento a quella veneta e vicentina.

Dalle 15.00 di sabato 26 alle 18.00 di domenica 27 ottobre!