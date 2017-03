"Piatto Unico di San Patrizio" al "St. Peter's Pub" di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo dalle 18.30 alle 2 il "St Peter's Pub" di Vicenza in contrà San Pietro 26 presenta la serata di Saint Patrick con birre Guinness e Kilkenny a volontà con prezzi speciali insieme ad alcuni snack e piatti irlandesi. Il menù della serata prevede il "Piatto Unico di San Patrizio" con zuppa di cipolle, "dublin coddle (stufato di salsiccie / bacon / cipolla e patate), salmone al whiskey, dolce alla guiness. Il locale in stile britannico offre anche la possibilità di vedere tutti gli eventi sportivi dal calcio al rugby sul maxi schermo. Ogni weekend specialità dalle costicine bbq agli hamburger fino alle bruschette. Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Infoline per prezzi e prenotazioni: Davide 340.9984693 - 0444.020058.

