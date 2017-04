"Piante Da Bere": cocktail naturali e vegan a Bassano del Grappa

Venerdì 21 aprile alle 20.45 la LAV di Bassano organizza l'incontro "Piante Da Bere" nella Saletta Angarano in Via Sabbionara 1 a Bassano del Grappa, per imparare a preparare in casa tisane, thè, digestivi, cocktail naturali e vegan. Un’opportunità per imparare a nutrirsi nel rispetto della natura e degli animali. Ad insegnare come fare questi preparati ci sarà la nota vegan chef esperta di erbe selvatiche Annalisa Malerba. Ingresso libero. Contatti: LAV Onlus - Sede Territoriale di Bassano del Grappa - via Angarano, 147 - Bassano del Grappa -

348.0407684. Pagina facebook LAV Bassano del Grappa: www.facebook.com/LAVBassanodelGrappa/ - gruppo pubblico: www.facebook.com/groups/105411892829476/

ELENCO INCONTRI