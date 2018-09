Phurpa (Russia) + Khn'shs (Italia): Concerto per il subconscio

Presentano il nuovo disco “YUGASANTI” in uscita a settembre.

Phurpa (Russia) Collettivo russo dedito al recupero ed allo sviluppo della musica sciamanica e tantrica del rituale del Bön, religione pre-buddhista diffusasi in Tibet, Nepal, India, Bhutan ed in alcune province Cinesi. La musica è caratterizzata dal canto armonico (canto Gyer), tipico delle tradizioni Tibetane e Mongole (canto di Tuva) o del canto a tenore sardo. Si tratta di una particolare tecnica per cui una singola voce emette due o più suoni simultaneamente. Nel caso dei Phurpa il coro armonico sarà composto da ben 4 musicisti, con l’aggiunta dell’utilizzo di strumenti etnici tipici, molto rari, costruiti di materiale organico. Sono stati prodotti da Stephen O'Malley dei Sunn O))) con i quali hanno suonato nei maggiori festival Europei assieme a JAPANDROIDS, The Ex, Wilco, Tortoise, Savages, Pauline Oliveros, Jonny Greenwood, Swans, Black Mountain… KHN ' SHS (Italia) Musica per il subconscio, legata all’Oriente ed alla psichedelia cosmica, con riferimenti a Stockhausen e Luigi Nono, fatta di sintetizzatori analogici e modulari, voci, theremin e percussioni.



STRUMENTI USATI:

Nga: largo tamburo con doppio lato. Il diametro varia dai 50 cm ai 180 cm. Cantando si creano vibrazioni della voce a bassa frequenza. Spesso usiamo due tamburi che sono diversi di un semitono o di tre semitoni.

Dung-chen: tromba tibetana in bronzo lunga dai 2 m ai 3 m, rappresenta la voce degli Yidam . Vengono usate sempre in coppia.

Bup e silnyen: piatti in bronzo.

Shang: una campana appiattita.

Rgya-ling: una specie di oboe.

Kanling: un piffero ricavato da una tibia umana, usato per evocare



