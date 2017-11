"Peugeot Type 3 - 1893" a Schio: la prima auto in Italia del patron Ex Lanerossi

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre nello spazio espositivo Shed del Lanificio Conte a Schio in via Pasubio 99 ritorna dopo 100 anni la Peugeot Type 3 - 1893, che fu il primo veicolo circolante in Italia e che appartenne a Gaetano Rossi, della storica famiglia Rossi di Schio, nota in tutto il mondo per l’azienda Lanerossi. Reduce dall'esperienza unica della "London-Brighton", antichissima corsa per auto costruite tra fine '800 e inizi '900, la vettura verrà esposta in occasione del weekend dell’Immacolata nel centro storico di Schio a cura del Team Historic Club Schio. Sono passati oltre 134 anni da quando i contadini di Piovene Rocchette vedevano passare a mezzogiorno in punto il conte Gaetano Rossi, che si spostava da Schio alla manifattura Lanerossi di Piovene Rocchette con la scoppiettante Peugeot Tipo 3 con telaio 25.

STORIA PEUGEOT TYPE 3 - 1893: TELAIO 25 CON MOTORE DAIMLER 124. La Peugeot Type 3, denominata anche Peugeot 2 HP, fu un'autovettura prodotta tra il 1891 ed il 1894 dalla Casa automobilistica francese Peugeot. La Type 3 fu la prima autovettura a circolare in Italia: ordinata il 30 agosto 1892, venne consegnata il 2 gennaio 1893 a Gaetano Rossi, residente a Piovene Rocchette, acquistata al prezzo di 5567,25 franchi ed appena insediatosi alla guida della Lanerossi, la più importante industria italiana dell'epoca. La vettura riporta sul telaio la punzontaura nº 25 ed è dotata del motore Daimler nº 124. Fu anche la prima automobile prodotta in Italia, considerato che venne assemblata dalla Costruzioni Meccaniche di Saronno (VA). La Type 3 fu inoltre la 2° Peugeot immatricolata in Italia, nuovamente ordinata da Gaetano Rossi.

IL PRIMO VEICOLO CIRCOLANTE IN ITALIA. La scoperta che il Peugeot Type 3 fu il primo veicolo a circolare in Italia è avvenuta in tempi recenti (1999) in seguito alla visione dei registri francesi Peugeot a Parigi, da cui risulta che questo veicolo è stato consegnato a Milano e ordinato dal signor Gaetano Rossi nell’agosto del 1892. In seguito a ricerche condotte dal Dr. Taiana del Club Storico Peugeot Italia e Dr. Michele Marchianò, successivamente (nel 2006) si è potuto stabilire che il il motore N. 124 abbinato al veicolo N. 25 è ancora esistente ed è esposto al "Mauto" Museo dell’Automobile G. Agnelli di Torino.

(nella foto in alto la Peugeot Type 3 - 1893)

