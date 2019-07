Petros Markaris il n°1 del noir greco alla Libreria Galla

Questa sera alle ore 18:00, in Libreria Galla, Petros Markaris presenterà il suo ultimo romanzo: "Il tempo dell'ipocrisia".

Da non perdere assolutamente la possibilità di conoscere questo grande scrittore e le gesta del suo instancabile commissario Kostas Charitos. Dialogherà con l'autore: Alberto Galla.

Torna il mitico commissario Kostas Charitos nel nuovo romanzo del maestro del noir mediterraneo.

Il proprietario di una catena di alberghi viene ritrovato morto nei dintorni di Atene. Chi rivendica la paternità dell’omicidio lo accusa di ipocrisia. A partire da questo primo delitto, molte altre persone vengono assassinate e l’accusa, rivolta alle vittime, è sempre la stessa – ipocrisia – che sembra l’unico elemento in comune tra di esse. La polizia brancola nel buio ma Kostas Charitos, anche se è appena diventato nonno, non riesce a stare alla larga dalle indagini. E non riesce a smettere di farsi un’unica domanda: perché l’ipocrisia sembra essere il comune denominatore di questi omicidi? E perché, si chiede, i responsabili di queste morti si firmano col titolo di “Armata degli Idioti Nazionali”?

Kostas Charìtos, commissario dal volto umano e appassionato lettore di vocabolari, anche in questo libro sforna una trama condotta con la precisione di un orologiaio, un affresco a tinte forti delle contraddizioni, dei colori, degli odori della società mediterranea.

Petros Markaris, scrittore, sceneggiatore e autore di teatro di origini armene, è considerato la punta di diamante della carta stampata in terra ellenica. Il suo nome è legato indissolubilmente al commissario Kostas Charitos, il protagonista di molti romanzi dell’autore, un personaggio scontroso e cinico ma dalle profonde doti umane, definito dalla critica nazionale come il “Montalbano italiano”. Tra le pagine del suo ultimo romanzo prende vita la misteriosa serie di omicidi e la pesante accusa rivolta alle vittime, l’ipocrisia, l’unico elemento in comune tra di esse. La polizia brancola nel buio ma Kostas Charitos che è appena diventato nonno, non riesce a stare alla larga dalle indagini. E non riesce a smettere di farsi una domanda:«Perché l’ipocrisia sembra essere il comune denominatore di questi efferati omicidi? E perché i responsabili di queste morti si firmano con il titolo “Armata degli idioti nazionali?”». Il commissario indagherà su un nemico dai mille volti, che costringerà il suo implacabile desiderio di giustizia a fare i conti con la propria coscienza e con le ragioni imprevedibili del cuore.

Testimone della crisi economica e sociale che ha colpito Atene negli ultimi anni, Petros Markaris si fa portavoce delle ombre e delle incongruenze del suo tempo, attraverso l’ironia pungente della sua penna silenziosa.

Il suo curriculum di tutto prestigio vanta anche la traduzione in greco di molte opere teatrali tedesche, tra cui i due “Faust” di Goethe e “Madre coraggio” di Brecht. Ha collaborato con Theo Angelopoulos a diverse sceneggiature, tra cui “L’eternità e un giorno”, Palma d’oro a Cannes nel 1998. Dal 1964 si è stabilito ad Atene e nel 1974 ha ottenuto la cittadinanza greca.