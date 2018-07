Petit Cabaret 1924 a Bassano del Grappa

Il terzo appuntamento della rassegna estiva TODOshow è lo spettacolo itinerante Petit Cabaret 1924, il circo più piccolo del mondo!

Quando arriverete al tendone installato presso la Villa Angaran San Giuseppe di Bassano del Grappa vi sentirete benvenuti perché il Petit Cabaret 1924 è più di uno spettacolo.

Sarà uno degli artisti ad accogliervi alla soglia, per condurvi al posto contrassegnato con il vostro nome ed offrirvi un flûte di spumante da sorseggiare in buona compagnia, allietati da melodie jazz, swing e charleston, in attesa del grande inizio. Vi troverete contornati da vecchi cimeli e tavolini in ferro battuto e brinderete al chiarore di un lumino, in un ambiente raffinato e familiare.

Un’atmosfera magica, ispirata al buon gusto dei bistrot parigini degli anni ’20, costituisce la scenografia per un susseguirsi di sorprese, trasmesse da talentuosi interpreti diplomati presso le migliori accademie di danza e circo contemporaneo in Europa: giocolieri, ballerini, equilibristi, maghi e acrobati che utilizzano il linguaggio del corpo per creare un’esperienza emozionale coinvolgente, e spiritualmente rigenerante, che scaturisce da anni di pratica e dedizione genuina alle arti performative.

Alla fine dello spettacolo gli artisti si riuniranno sulla pista per recitare la “Preghiera del Clown” del grande Totò, una pagina di ispirazione assoluta, scritta da un maestro d’arte e di umanità.

Rimarrete sorpresi dall’abilità tecnica, quanto dalla rara poesia delle performances individuali e di gruppo che si avvicendano in un clima sereno, leggero, a tratti scanzonato, che nello stesso istante può strapparvi una lacrima e un sorriso.

Nove opportunità per vivere questo viaggio in nostra compagnia, sette serate imperdibili per chi, d’animo sensibile, ama il bello, il giusto e il ben fatto.

Giorni di spettacolo e orari

Venerdì 13 Luglio ore 21.30

Sabato 14 Luglio ore 21.30

Domenica 15 Luglio ore 19.00

Venerdì 20 Luglio ore 21.30

Sabato 21 Luglio ore 21.30

Domenica 22 Luglio ore 21.30

Venerdì 27 Luglio ore 21.30

Sabato 28 Luglio ore 21.30

Domenica 29 luglio ore 19.00

Biglietti

Adulti: 16 €

Bambini: 14 €

Il numero di posti è limitato, si consiglia vivamente la prenotazione:

TELEFONO: 320 8150851

MAIL: petitcabaret1924@gmail. com