"Pet Therapy" con "Angel Dog" alla Residenza Trento di Vicenza

Giovedì 16 febbraio alle 16 è in programma l'incontro "Pet Therapy" con l'associazione "Angel Dog" alla Residenza Trento e al Pensionato San Pietro di Vicenza in contrà San Pietro nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. Era il 1953 quando Boris Levinson, un neuropsichiatra infantile americano, osservo in maniera dal tutto casuale che la presenza del suo cane in studio aveva effetti positivi sul rapporto con i suoi piccoli pazienti. Il cane riusciva con il suo comportamento affettuoso a distrarre e a rilassare i piccoli pazienti permettendo l’instaurarsi di un rapporto di reciproca fiducia tra medico e paziente. Da all’ora sono stati fatti molti studi e ricerche per valutare gli effetti benefici degli animali sulle persone, stabilendo che la presenza e l’interazione con gli animali, i cani in particolare, apportano notevoli benefici alla salute dell’uomo sia sul piano fisico che mentale e relazionale (la capacita di rilassarsi, la diminuzione del battito cardiaco e della pressione sanguigna). Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI