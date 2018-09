Pesce in Piazza Vicenza: il miglior pesce versione street food

Domenica 30 Settembre 2018



PESCE IN PIAZZA

Il miglior pesce in versione #streetfood in piazza a #Vicenza



Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Vicenza



In occasione di CAMMINANDO FRA GLI SPORT, che vedrà partecipare oltre 40 stand espositivi in Campo Marzo, dove sarà possibile praticare gli sport a cui fanno riferimento, alla fine di viale Dalmazia dopo una bella passeggiata fra gli sport si potranno degustare fra i 4 food truck presenti, specialità di pesce in versione street food fra cui tonno crudo e polpette, fish & chips con baccalà, fritture, panini, gelati e waffel artigianali.



INGRESSO LIBERO



PRESENTI STAND CON CIBO, BEVANDE E GELATI ARTIGIANALI