Pesce fritto: ogni venerdì al Ristorante La Quinta 2002 di Treschè Conca di Roana

Venerdì 17 marzo alle 19 il Ristorante La Quinta 2002 di Treschè Conca di Roana in via Treschè 77 propone un menù fisso con frittura di pesce misto, contorno, bibita piccola e caffè. Il locale altopianese dispone di pesce fresco per tutta la settimana con disponibilità per banchetti, cerimonie e feste di compleanno su prenotazione. L'iniziativa si ripeterà ogni venerdì sera. Costo cena + coperto: 13 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0424.694048.

