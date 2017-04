"Pesce a Buffet" per la vigilia di Pasqua a Schio

LA TOP 5 PER LA PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

GLI EVENTI PER LA PASQUA 2017 E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 15 aprile alle 20 lo "Schio Hotel" di Schio in via Campagnola 21/A organizza la serata "Pesce a Buffet" per la vigilia di Pasqua con piatti freddi e caldi. Per informazioni prezzi e prenotazioni: 0445.675611 - info@schiohotel.it.

MENU' DELLA SERATA:

PIATTI FREDDI: Crostini al Baccalà mantecato, tramezzini al tonno e cipolline, uova e acciuga e granchio e radicchio - tartellette al salmone, crostini fumè di spada e tonno, gamberetti in rosa, sarde in saor in trancetti, sgombro in filetto - Polipetti olio e limone - Salmone in bellavista - Insalata di granchio con mela verde e lime, tartare di salmone con crema di zucchine, bicchierini di mousse di branzino con caponata di verdure, insalata di mare, insalata di salmone e verdure, varietà di insalate di stagione, insalata russa.

PIATTI CALDI: Spaghetti allo scoglio - Paella di pesce e verdure - Spiedini di calamaro e gamberi - Impepata di cozze e vongole - Piovra brasata ai pomodorini - Cozze gratinate - Fritole con la sardela - Sarde fritte - Chele di granchio fritto - Bocconcini di merluzzo panati.

Compresi 1 Bottiglia di Millesimato Blanc De Blancs di casa Rivani (Vidor, Treviso) ogni 2 persone, acqua minerali e caffè

ELENCO CIBO E VINO