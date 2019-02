Pescare Show edizione 2019

Apre sabato PESCARE SHOW, il Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group. La ventesima edizione dell’evento clou per il mondo della pesca in Italia si terrà nel quartiere fieristico IEG di Vicenza fino a lunedì 25 febbraio, e promette di regalare agli appassionati di tutte le tecniche e specialità alieutiche un’esperienza immersiva a 360° all’interno della propria passione.

La manifestazione targata IEG ospiterà nella tre giorni di manifestazione le aziende leader del settore – tra cui Shimano, Daiwa, Trabucco, Plus Fishing,Cogitec, Pro Trackes, Sensas, Calicò, Fassa, Normark Italia e Gan Craft - pronte a sfruttare la vetrina internazionale di PESCARE SHOW per presentare le ultime novità innovative e guidare il visitatore alla prova e all’acquisto di attrezzature per la pesca sportiva, componenti, accessori eabbigliamento tecnico con cui migliorare le proprie prestazioni sportive.

Cinque i padiglioni del percorso in fiera, organizzato per aree tematiche e animato da un nutrito programma di eventi esperienziali, talk show edimostrazioni con ospiti internazionali e nomi di grande richiamo, tra cui il fondatore di Megabass e designer innovativo Yuki Ito e Oliver Ngy, star social e personalità di riferimento per gli appassionati mondiali di Big Bass.

Il Fly Fishing World, ospitato nella Hall 6, sarà il paradiso degli amanti della Pesca a Mosca. Tra gli appuntamenti più attesi nell’area – oltre alle prove di lancio organizzate ogni mezz’ora dalle aziende leader del settore nelle Casting Pool - le dimostrazioni dal vivo di Fly Tying Experience, durante le quali i visitatori potranno incontrare e vedere all’opera i venti migliori costruttori al mondo di esche artificiali. Tra questi importanti nomi internazionali come quelli di Allan Liddle, Chris Reeves, Caroline Emmet, David Gourong e Hans Van Klinken, oltre agli italiani Adriano Mineo, Alex Vallerotonda, Andrea Gasparini, Enrico Fantasia, Fabio Mauri, Federico Renzi, Giovanni De Pace, Karim Carloni, Luca Baroselli, Marco Clari, Matteo Ghizzo, Pier Luigi Lecca, Stefano Tieri, Stelio Di Manno e Walter Luzzi.

Grande protagonista di PESCARE SHOW – con momenti di confronto, dimostrazioni e tanti campioni azzurri della pesca sportiva – sarà la Federazione Italiana PescaSportiva e Attività Subacquee (FIPSAS). Il Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto sarà occasione per la Federazione per presentare, domenica 25 febbraio nella Fishing Arena (Hall 7, dalle ore 12.00), i Campionati Internazionali di Pesca Sportiva che si svolgeranno nel 2019 in Italia. Saranno presenti inoltre gli atleti della Nazionale FIPSAS di Flycasting e dell’Italian Flycasting Team: quattro le discipline indoor che il pubblico di PESCARE SHOW potrà ammirare per la prima volta nella Hall 7, direttamente per mano dei componenti della nazionale federale: due discipline di precisione – la Trout Distance e la Trout Accuracy – e due discipline di distanza – la Sea Trout Distance e la Salmon Distance. Gli atleti azzurri inoltre affiancheranno alcuni tecnici federali con i quali terranno mini corsi di introduzione alle varie tecniche, pensati sia per adulti che per i bambini.

La Federazione inoltre ha pensato di proporre ad appassionati ed addetti ai lavori anche importanti occasioni di confronto sullo stato dell’arte del settore alieutico e sui suoi sviluppi futuri: sabato 23 febbraio, dalle 12.00, nella Sala Tiziano B (Hall 7.1) si terrà il convegno dal titolo “Una legge per tutti – Disegno di Legge n.695 sulla Pesca in Acque Interne”. Il dibattito sarà moderato da Matteo De Falco, giornalista e Direttore di Sky Pesca ed interverranno il Sen. Giampaolo Vallardi (Presidente della Nona Commissione Agricoltura e Pesca), il primo firmatario della proposta di Legge alla Camera On. Carlo Piastra, il Sen. Mino Taricco (Relatore del DDL n.695 in Nona Commissione Agricoltura e Pesca del Senato), il Dott. Gianpiero Possamai (Consigliere Regione Veneto - Presidente Quarta Commissione: valutazione politiche pubbliche e effetti della legislazione regionale), Alessandro Pagliarini (Consigliere Regionale FIPSAS Veneto) ed il Presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli. Parteciperà inoltre all’incontro anche il Sottosegretario di Stato del MIPAAFT con delega alla Pesca, l’On. Franco Manzato.

Confermato anche per questa edizione poi lo spettacolare Acquademo, che con i suoi 14 metri di lunghezza e la sua capacità di 22.400 litri è l’acquario mobile più grande d’Europa. Situato anch’esso nella Fishing Arena (Hall 7), ospiterà – nelle giornate di sabato e domenica – stage di spinning con i Pro Staff dei grandi brand. Sarà infine possibile mettersi alla prova e cimentarsi nell’apprendimento di nuove tecniche di pesca sportiva con i Pro Staff della Fishing League Worldwide (FLW), che attenderanno i visitatori nell’FLW Pro Center.

Rinnovata e ampliata l’area dedicata alla nautica: la Hall 4 sarà interamente dedicata a Boating Show, un “salone nel salone” che presenterà alcune delle più spettacolari novità in tema di motori e imbarcazioni da diporto. Furuno, Garmin Marine, Honda Europe, Mercury Marine, Raymarine Suzuki e Yamaha sono solo alcuni dei nomi eccellenti presenti in fiera.

Infine il Pescare Shop, tappa irrinunciabile dello shopping sportivo per tutti i gusti e per tutte le tasche, occuperà la Hall 1 e la Hall 2, dove troveranno spazio anche alcune interessanti mete del turismo alieutico, dai bacini di pesca della provincia di Vicenza e del Veneto a destinazioni extraeuropee ed esotiche come il Canada e Cuba. Un viaggio nella memoria, invece, quello proposto da Antipes, l’associazione italiana dei collezionisti che nella mostra-mercato dedicata alle Antiche Attrezzature da Pesca ripercorre la storia di questa disciplina sportiva attraverso rarità e curiosità dal mondo.

Forte di un successo costante nel tempo, PESCARE SHOW si è affermato come l’evento n.1 in Italia per il settore, immancabile appuntamento con cui si inaugura la stagione della pesca, capace di richiamare i principali produttori, importatori, retailer italiani ed esteri affiancati ad artigiani impegnati in creazioni uniche, oltre ad associazioni, scuole di pesca e visitatori da tutta Italia e d’oltralpe.

PESCARE SHOW

È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group SpA. L’evento, aperto agli operatori del settore e al grande pubblico, ha cadenza annuale ed è giunto alla 20^ edizione.

Date: da sabato 23 febbraio a lunedì 25 febbraio 2019

Orari: 9.00 - 18.00, lunedì 9.00 - 16.00.

Biglietti: intero 17 euro; ridotto 13 euro (acquisto on-line, possessori di regolare licenza di pesca e ragazzi dai 6 ai 12 anni); ridotto 8 euro per gruppi di almeno 20 persone maggiori di 5 anni; gratuito per bambini under 6, persone con disabilità e accompagnatori.

Maggiori informazioni: www. pescareshow.it, info@ pescareshow.it,www.facebook. com/pescare.show