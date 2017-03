Percorso Mountain Bike al Parco Ippodromo di Lonigo

In occasione di "Ruote & Birra Motori", sabato 1 e domenica 2 aprile alle 10 è in programma il percorso di mountain bike gratuito al Parco Ippodromo di Lonigo in via Oberdan. Durante la manifestazione saranno attivi stand gastronomici con birre artigianali oltre ad intrattenimenti musicali in serata. L'evento è organizzato da "GrottEnduro" in collaborazione con il comune di Lonigo. Ingresso libero.

