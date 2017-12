Percorso fiabesco tra gnomi ed elfi incontrando Babbo Natale a Montecchio Maggiore

Contemporaneamente a Natale In Piazza 2017, dopo gli incredibili successi di pubblico delle scorse edizioni, alle Priare dei Castelli di Montecchio Maggiore torna anche quest’anno "La Vera Dimora di Babbo Natale" per tutti i bambini e le loro famiglie a cura del regista Gianfranco De Cao con il patrocinio comunale e la collaborazione dell’Associazione Storica Città del Grifo. All’interno del complesso di cave sotterranee fra i Castelli di Giulietta e Romeo in via Castelli 4 Martiri, sarà possibile esplorare un magico luogo popolato di gnomi ed elfi, indaffarati nel preparare i doni per tutti i bambini del mondo.

Un percorso tra ambienti e personaggi fiabeschi, attraversando il bosco incantato, le case degli gnomi e la fabbrica dei giocattoli, si giungerà a incontrare Babbo Natale in persona, al quale si potranno consegnare le proprie letterine. L'itinerario ha una durata di circa 45 minuti. È obbligatorio l’uso del caschetto, che sarà fornito all’ingresso. Sono consigliate scarpe idonee. Nell’attesa sarà a disposizione un ampio tendone riscaldato.

Sono 9 le giornate di apertura nel mese di dicembre, sempre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 + sabato 16 e domenica 17 + venerdì 22, sabato 23, domenica 24 e martedì 26. Domenica 24 dicembre special event con la consegna dei regali da parte di Babbo Natale. Chiuso lunedì 25 dicembre per il Santo Natale. Prenotazione obbligatoria.

Tutti voi bambini siete invitati nella vera dimora di Babbo Natale - afferma il sindaco di Montecchio Maggiore Milena Cecchetto - Solo qui potrete compiere un fantastico percorso che vi porterà a conoscere Babbo Natale in persona. E il divertimento sarà assicurato anche per i vostri genitori!”.

Per informazioni e prenotazioni: 342.9466721 - 333.2900284 (dalle 9 - 18) - dimoradibabbonatale@gmail.com

Biglietto unico a 7 euro - Entrata gratuita per i bambini sotto i 3 anni.

