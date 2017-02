"Percorso Didattico Senior Over 70" a Palazzo Leoni Montanari

Martedì 14 febbraio alle 10 e mercoledì 15 febbraio alle 15.45 è in programma il "Percorso Didattico Senior Over 70" per la Residenza Salvi presso Palazzo Leoni Montanari di Vicenza in contrà Santa Corona 25 nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI