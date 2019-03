Percorsi di Identità: quando la diversità diventa valore e risorsa nell'organizzazione aziendale

Incontro. Riflessione che sia da stimolo rispetto alle questioni di genere nel rapporto maschile/femminile, così come nel rapporto con l'altro diverso da me. Come trasformare la diversità generatrice di conflitto, in un valore e una risorsa all'interno dell'organizzazione aziendale. Analisi della figura del Diversity Management

Intervengono: Roberta Zolin (segretaria UST Vicenza), Elena Camilot (psicologa),

Serena Cubico (docente Università di Verona e professore associato Organizzazione Aziendale)

Luogo di svolgimento: Sala Conferenza CISL

Viale Carducci, 23

Vicenza

Ingresso: libero

Organizzatore: A cura della CISL Vicenza in collaborazione con la Consulta per le Politiche di Genere e l'ufficio Pari Opportunità del Comune di Vicenza