Percorsi di crescita personale 2018-19 a Trissino

I nostri percorsi di Crescita Personale a Trissino - VI: scopri tutte le nostre proposte per la prossima stagione in una serata!



Due progetti, quattro operatrici olistiche (e non solo) con formazioni e percorsi differenti, quattro donne alla costante ricerca di nuovi modi per evolvere le proprie consapevolezze. Un intento: condividere quanto appreso fino a oggi lungo il cammino, con la semplicità e l'umiltà di chi non si sente mai al traguardo, e la volontà di toccare il cuore prima di ogni altra cosa.



Ecco perché noi di Apriti alla Gioia e MeriNadi presenteremo insieme i seminari esperienziali e i percorsi di crescita personale che proporremo da ottobre 2018 ad aprile 2019 a Trissino, presso lo studio Loretta Claudia Guglielmi in Via Vicenza 8, che sarà la location anche di molte di queste esperienze. Sono due progetti differenti, MeriNadi e Apriti alla Gioia, che utilizzano un approccio diverso. Ma entrambi condividono non solo una filosofia di fondo che mette l'esperienza di fronte alla parola, ma anche la convinzione che l'unione delle diversità crea forza e ricchezza: ricchezza di contenuti, di tecniche utilizzate, di punti di vista.



Parliamo di benessere nel senso olistico del termine, fondendo conoscenze che provengono dalle più antiche tradizioni della Cina e dell'India con gli studi più moderni sulla bioenergia. Uniamo esperienze di meditazione e di visualizzazione dinamica, esercizi di rilassamento e lavori con e sul corpo, tecniche sciamaniche e psicologia contemporanea. E proponiamo piccole pratiche quotidiane per accrescere il proprio benessere come lavori profondi volti a elevare la propria dimensione più spirituale e animica. Tutto questo si incontra nei percorsi che presentiamo fondendosi in un insieme armonico... proprio come è accaduto a noi. Ti sei incuriosito/a? Vieni a incontrarci!



Con:

Ombretta Menon Operatrice Shiatsu iscritta al Registro italiano FISIeO n. 1295

Marta Zanaletti, Psicologa n. 2109 dell'Albo Nazionale e Operatore di Luce

Patrizia Dalla Vecchia, Operatrice della Meraviglia Interiore e cultrice di Tecniche Radioestesiche e Sciamaniche

Loretta Guglielmi, Operatrice in Discipline Bio-Naturali/Pranopratico n. 5220 albo A.MI. UNIVERSITY