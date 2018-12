Per una Vicenza Europea

Incontro pubblico organizzato dal Gruppo +Europa A Vicenza, per promuovere la campagna iscrizioni e la presentazione di Più Europa, in vista delle elezioni europee e del nostro primo Congresso del 25-27 gennaio.

Il coordinatore nazionale Benedetto Della Vedova, il deputato Alessandro Fusacchia, la già candidata veneta Federica Thiene, la docente Costanza Hermanin e il Gruppo +Europa A Vicenza, racconteranno la loro idea di città e di Europa.

Passate a prendervi una bandiera europea o un gadget per il vostro europeismo, noi vi aspettiamo per raccontarvi di +Europawww.piueuropa.eu