Il consigliere regionale Stefano Fracasso presenta il suo libro da Galla

Con la tempesta Vaia e l'acqua granda a Venezia i cambiamenti climatici sono entrati nelle case dei veneti imponendo la rilevanza della questione ambientale e in particolare del surriscaldamento. Per invertire la tendenza è necessario ridurre drasticamente le emissioni di CO2, anche a partire dal Veneto, imboccando la strada delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e condivisa, dell'efficienza energetica. Osservato con le lenti del consumo di energia il Veneto mostra tutte le sue contraddizioni politiche, e le sue potenzialità economiche. Esplorata nei risvolti produttivi, sociali, amministrativi, culturali, la svolta energetica assume la valenza di un ampio progetto politico per cambiare il Veneto. Una lettura inedita di un territorio in bilico tra nostalgia e futuro, rancore e innovazione, di fronte alla sfida del riscaldamento globale. Di questo parla il nuovo volume di Stefano Fracasso.

Presentazione del libro " Per un pugno di gradi" m artedì 14 luglio, alle 18.00 nella piazzetta di fronte a Galla-Libraccio a Vicenza. Il consigliere regionale Stefano Fracasso parlerà della sfida del cambiamento climatico e della svolta energetica in Veneto. A dialogare con l'autore saranno Massimiliano Nobis, segretario regionale FIM-CISL, e Giuseppe Pellegrini, presidente di Observa Science in Society. Modera Giacomo Possamai. L'incontro è promosso dall'associazione Forgiare Idee e inserito nella rassegna "Pagine all'aperto" della Libreria Galla 1880.