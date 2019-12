Per Natale Regalo Abbracci: abbracci gratis flash mob

Anche quest'anno ritorna a grande richiesta una delle più attese iniziative dell'anno, nel mese di Dicembre con l'avvicinarsi delle festività natalizie in piazza dei Signori a Vicenza ci sarà un flash mob per donare un abbraccio ad uno sconosciuto.

"Faremo il pieno di abbracci, perché nulla può sostituirsi ad un gesto vero, sincero, offerto con tutto il cuore e l'affetto, anche se a donarlo è uno sconosciuto, anzi, forse è proprio tra persone che non si conoscono che il regalo diviene magico. Un evento che unisce la magia del Natale, la magia del dono, la magia dell'abbraccio creando una ricetta per essere felici, anche solo per un istante.

Regalo Abbracci per essere magicamente felici, insieme." dicono gli organizzatori.

L'idea, per chi non lo sapesse, è molto semplice incontrarsi in piazza, in strada, in campagna,in montagna, al centro commerciale o in un qualsiasi luogo pubblico e abbracciare. Un modo per accorciare le distanze tra tutti noi (bianchi, neri, gay, vecchi, bambini, uomini, donne) quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, razza, non gli guardi il colore della pelle, non ti interessa la sua religione, sesso, ecc ecc ma abbracci e basta, chiunque esso sia. E' quindi forse il modo più bello, onesto e sincero per ritornare ad essere umani.

Per aderire anche tu all'iniziativa basta recarsi in piazza con un cartello con scritto "Abbracci Gratis" .

Vicenza - Per Natale Regalo Abbracci 2019

domenica 15 dicembre dalle ore 15:00 alle 18:00

Piazza dei Signori, Vicenza